Song of Nunu A League of Legends Story: atmosfere fiabesche nel trailer di lancio

Il nuovo gioco di Tequila Works e Riot, Song of Nunu, sta per approdare su PC e Nintendo Switch: in vista del lancio, Riot Forge ci tuffa nelle atmosfere fiabesche di questa nuova avventura ambientata nell'universo di League of Legends con un suggestivo video.

Song of Nunu proietta gli appassionati del genere nella caleidoscopica dimensione di LoL per ripercorrere le gesta di Nunu e Willump. Il nostro compito sarà quello di esplorare le gelide regioni del Freljord per aiutare il dinamico duo a superare le avversità e completare la loro missione, non prima però di esplorare aree piene di trappole e fronteggiare nemici spietati.

La canzone che possiamo ascoltare in questo trailer si intitola "You and Me Makes Us" ed è scritta ed eseguita dal cantautore di Los Angeles DEEGAN, con la partecipazione di Riot Games Music e The Hit House Global Publishing BMI come co-produttori. Il video musicale animato di Song of Nunu rende ancora più evidente il legame tra Nunu e Willump, come pure i pericoli che dovranno affrontare nel gelido mondo del Freljord.

Il lancio di Song of Nunu è previsto per l'1 novembre su PC (Steam, GOG ed Epic Store) e per il 2 novembre sull'eShop di Nintendo Switch. Le versioni PlayStation e Xbox approderanno su PS Store e Microsoft Store in un secondo momento.