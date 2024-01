Song of Nunu A League of Legends Story: l'avventura fiabesca approda su PlayStation e Xbox

Dopo essere sbarcata a inizio novembre su PC e Nintendo Switch, l'avventura fiabesca Song of Nunu A League of Legends Story approda ufficialmente su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Realizzata da Tequila Works sotto l'egida degli ormai chiusi Riot Forge, Song of Nunu è un'esperienza interattiva che proietta gli appassionati di League of Legends (ma non solo) in un caleidoscopico universo pieno di attività da svolgere e di trappole da superare.

Il titolo verte attorno alle gesta compiute da Nunu e Willup: il dinamico duo deve esplorare le gelide regioni del Frejlord di LoL e fronteggiare ogni genere di avversità, non prima però di combattere nemici (non particolarmente) spietati e superare numerosi ostacoli.

Come descritto dal buon Mario Petillo nella nostra recensione di Song of Nunu A League of Legends Story, l'avventura confezionata da Tequila Works e Riot mira a offrire un'esperienza ludica all'insegna della spensieratezza e, al contempo, dell'immediatezza, un titolo 'story driven' che fa della narrazione e delle emozioni restituite dalla trama e dall'esplorazione dei livelli i suoi punti di forza.

Ad ogni modo, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Riot che celebra il lancio di Song of Nunu: A League of Legends Story sugli store digitali delle console PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione.