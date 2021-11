Song Of Nunu A League of Legends Story è il nuovo gioco di Tequila Works

A distanza di pochissimi giorni dall'annuncio di Hextech Mayhem: A League of Legends Story, ecco che Riot Forge svela un altro prodotto single player ambientato nell'universo del popolare MOBA ed in sviluppo presso Tequila Works: Song Of Nunu A League of Legends Story.

Il nuovo progetto degli autori di Rime è un'avventura con visuale in terza persona in perfetto stile Tequila Works. A ricoprire il ruolo di protagonista è il piccolo Nunu, un bambino alla ricerca della madre. Ad accompagnare il minuto Nunu troviamo Willump, una grossa creatura simile ad uno yeti che non è solo il migliore amico del protagonista, ma anche il suo più fidato aiutante: tramite l'utilizzo di abilità e incantesimi lo aiuterà infatti a superare qualsiasi tipo di difficoltà e ad attraversare le aree più impervie di Freljord, una landa ghiacciata e ricca di pericoli.

Sebbene non si conosca ancora la data d'uscita ufficiale del prodotto, è stato confermato il suo arrivo nel corso del 2022 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra il gioco in azione con il commento degli sviluppatori, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale su Arcane League of Legends, la nuova serie TV targata Netflix.