Song of Nunu A League of Legends Story: un trailer rivela che non manca molto all'uscita

In un trailer di anteprima, il publisher Riot Forge e il team di sviluppo di Tequila Works hanno rivelato nuovi dettagli su Song of Nunu: A League of Legends Story. Ambientato nel Freljord, una meravigliosa e misteriosa regione di League of Legends ricca di avventura e pericolo, dovremo farci strada tra bufere di neve, lupi feroci e magie oscure.

Questa nuova avventura narrativa vede protagonisti gli amati campioni di League of Legends Nunu e Willump, due amici inseparabili in cerca di risposte. Per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio, dovranno mettere a punto tutto il loro ingegno "una palla di neve alla volta", come ha commentato Raúl Rubio Munárriz, CEO, cofondatore e CCO di Tequila Works.

"Il rapporto tra Nunu e Willump è la forza motrice del gioco, e non vediamo l'ora che i giocatori affianchino questa coppia di amici in un viaggio epico", ha dichiarato Rowan Parker, direttore creativo presso Riot Forge, in occasione della Gamescom 2023. "Siamo lieti di collaborare con Tequila Works per raccontare la storia di questi personaggi tanto cari ai fan mentre attraversano le lande gelide del Freljord."

Song of Nunu: A League of Legends Story è stato annunciato nel 2021 e non ha ancora una data di uscita, ma il trailer di anteprima termina con un chiaro "autunno 2023". Per questo stesso periodo, gli sviluppatori promettono anche moltissime nuove informazioni.