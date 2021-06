Song in the Smoke: l'ambizioso survival VR si rivede nel gameplay del'E3 2021

Nella giornata inaugurale dell'E3 2021, i vertici di 17-Bit presenziano all'Upload VR Showcase per mostrare un gampeplay di Song in the Smoke e discutere delle ambizioni che accompagnano questa avventura survival in Realtà Virtuale.

L'esperienza da vivere nel prossimo titolo degli autori di Galak-Z ci permetterà di esplorare liberamente una foresta piena di segreti da scoprire e di animali da cacciare. Come spiegato dagli stessi sviluppatori di Song in the Smoke, ogni creatura incrociata nella dimensione open world reagirà dinamicamente alla presenza del nostro alter-ego.

Lo scopo dell'avventura sarà perciò quello di studiare le routine comportamentali degli animali per garantire al proprio personaggio il maggior numero possibile di giorni di sopravvivenza. L'attenta analisi dell'IA delle creature passerà anche per la raccolta del cibo e la costruzione dei manufatti necessari al proprio per "passare la nottata".

Il lancio di Song in the Smoke è previsto nell'estate del 2021 su Oculus Quest, Rift e, per i possessori di PS VR, su PS4 e PlayStation 5. Date un'occhiata al nuovo video mostrato durante l'E3 2021 servitevi della lavagna dei commenti per condividere il vostro parere su questo survival a mondo aperto.