Song in the Smoke: atmosfere inquietanti nel video della versione PlayStation VR2

Tra i tanti giochi della lineup di lancio di PlayStation VR2 ci sarà anche Song in the Smoke. Il team 17-Bit decide quindi di cogliere l'occasione offertagli dallo speciale del PS Blog per rituffarci idealmente nelle atmosfere inquietanti di questo survival con un video gameplay tratto, appunto, dalla versione PSVR2.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Song in the Smoke è un'avventura di sopravvivenza per giocatore singolo ambientata in una dimensione onirica piena di puzzle da risolvere e di creature ancestrali con cui confrontarsi.

La video dimostrazione confezionata dagli sviluppatori di Galak-Z ci permette di apprezzare la bontà del comparto artistico firmato da Katsuya Terada, come pure la profondità dei rompicapo ideati dalla software house indipendente e l'immersione restituita dalle misteriose atmosfere dell'opera e dai suoi oscuri abitanti.

La versione PlayStation VR2 di Song in the Smoke proporrà una grafica rimasterizzata in 4K HDR, una modalità Prestazioni a 120fps, delle funzioni evolute per la vibrazione, del visore, il feedback aptico e il supporto ai grilletti adattivi, una nuova modalità a salto libero e il tracciamento dello sguardo. Chi possiede già una copia di Song in the Smoke su PS4 riceverà i nuovi contenuti della versione rimasterizzata su PlayStation VR2 in via del tutto gratuita.