Song in the Smoke per PS VR: l'avventura fantasy si presenta in video su PS4 e PS5

Gli sviluppatori di 17-Bit si affacciano sulle pagine del PS Blog per annunciare Song in the Smoke, un'esperienza action adventure in soggettiva da vivere rigorosamente in Realtà Virtuale con PlayStation VR su PS4 e PlayStation 5.

L'ultima proprietà intellettuale realizzata dagli autori di Galak-Z promette di immergere gli appassionati di avventure fantasy in un mondo da poter esplorare liberamente inforcando il visore di PlayStation VR.

Il titolo sarà intriso di elementi survival e, per questo, spronerà gli utenti a ingegnarsi per creare strumenti utili con cui cacciare, combattere e raccogliere le numerose risorse presenti nello scenario digitale. Lo scopo di Song in the Smoke sarà quello di garantire al proprio alter-ego il maggior numero possibile di giorni di sopravvivenza: per riuscirci, sarà quindi fondamentale studiare l'ambientazione e suoi pericoli.

Gli strumenti di creazione comprenderanno diversi elementi modulari con cui creare vestiti, medicine e componenti per realizzare dei ripari di fortuna, oltre ad armi come mazze e archi con cui procacciarsi il cibo e respingere gli attacchi delle bestie feroci. L'uscita di Song in the Smoke è prevista nel corso del 2021 su PlayStation 4 e PS5, rigorosamente in esclusiva per i possessori di PS VR.