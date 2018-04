Songbringer: annunciato il DLC gratuito The Trial of Ren, in arrivo settimana prossima

Nella giornata di oggi Wizard Fu e Double Eleven hanno annunciato The Trial of Ren, contenuto aggiuntivo gratuito per Songbringer che sarà lanciato la prossima settimana su PC, Playstation 4 e Xbox One.

The Trial of Ren espande la campagna single player offrendoci un nuovo dungeon, il nuovo potere Meditazione da Battaglia e alcuni oggetti inediti che aggiungeranno ulteriori variabili al gameplay del gioco, come un lanciafiamme personalizzabile, gli Hyper Boots e l’Eiael’s Snare, ovvero un anello che vi permetterà di ottenere un punteggio più elevato ma aumenterà la difficoltà dando ai boss una serie di attacchi speciali e rendendo più tenaci gli altri nemici.

Assieme al DLC, Songbringer riceverà anche un corposo aggiornamento che introdurrà alcune interessanti novità sul fronte del gameplay, come la possibilità di parare gli attacchi e caricare i colpi con la vostra arma per renderli più potenti. Per celebrare l’annuncio, Wizard Fu ha pubblicato una serie di screenshot e un trailer che ci mostrano in anticipo alcuni dei contenuti del DLC.

The Trial of Ren sarà disponibile su Playstation 4 e Steam dal 24 aprile, mentre arriverà su Xbox One e Windows 10 il 27 aprile. Per ulteriori dettagli e informazioni riguardo Songbringer, vi invitiamo a leggere la recensione a cura di Tommaso Todd Montagnoli.