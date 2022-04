Songs of Glimmerwick: tutti i dettagli sul gioco a base di musica e magia

Mentre i giocatori di tutto il mondo non vedono l'ora di mettere le mani su Hogwarts Legacy, il gioco ambientato nell'universo di Harry Potter e in uscita entro la fine dell'anno, gli amanti della magia possono ingannare l'attesa grazie al particolare Songs of Glimmerwick.

Questo gioco indipendente, sviluppato dal piccolo team Eastshades Studios, mette il giocatore nei panni di uno studente di una scuola di magia e stregoneria. La particolarità di questa avventura a tema fantasy risiede nella totale assenza di combattimenti, poiché il giocatore deve limitarsi ad assistere alle lezioni e ad apprendere i numerosi incantesimi, i quali richiedono di andare a tempo di musica per poter essere eseguiti correttamente.

Il gioco prevede la sola modalità single player ed è in arrivo nel corso del 2023 sia su PC (tramite Steam) che sulle console di vecchia generazione, PlayStation 4 e Xbox One. Non è chiaro se gli sviluppatori decideranno di sviluppare una versione per console next-gen oppure se dovremo limitarci a giocare tramite retrocompatibilità sulle macchine da gioco più recenti.

