Sonic 2022 sarà 'qualcosa di nuovo è stimolante', le parole di Takashi Iizuka

In un'intervista esclusiva con la redazione di The Sonic Stadium, lo storico producer Takashi Iizuka è tornato a parlare del nuovo gioco del franchise di Sonic che secondo alcuni rumor potrebbe chiamarsi Sonic Rangers.

Nel corso dell'intervista Iizuka ha rivelato che il suo obiettivo per il gioco di Sonic previsto per il 2022 è quello di creare un titolo di riferimento per l'intero franchise, che possa gettare le basi per i titoli futuri proprio come fece Sonic Adventure ormai venti anni fa. Il team di sviluppo è infatti impegnato a costruire "qualcosa di nuovo e stimolante", in grado di influenzare i futuri giochi per almeno un decennio: "Il nuovo titolo in fase di sviluppo sta procedendo verso una pubblicazione per il 2022, quindi non posso definirlo un gioco per l'anniversario. Tuttavia, Sonic Adventure ha gettato le basi per venti anni di titoli dopo la sua uscita quindi allo stesso modo spero che questo nuovo gioco influenzare i successivi titoli di Sonic, questa è l'idea di base dietro alla sfida del team".

Takashi Iizuka ha poi proseguito: "Dato che il titolo è ancora a metà dello sviluppo, non c'è molto di cui io possa parlare ma volevo dire che il team ha passato il suo tempo a creare qualcosa di nuovo e stimolante. Attraverso molti tentativi, il team sta cercando di presentare a tutti un nuovo gioco di Sonic e spero che il vostro caloroso supporto possa davvero stimolarli a vincere la sfida".

Insomma, stando alle parole del producer il nuovo gioco di Sonic per il 2022 ha come obiettivo quello di portare una ventata di freschezza sull'intera serie. Non rimane che attendere per saperne di più.