Sonic Adventure 3 è sempre nei sogni di Iizuka, ma servono tanti soldi...

Takashi Iizuka, il boss del Sonic Team, ha sempre lo stesso pallino: Sonic Adventure 3. L'argomento sbuca fuori in quasi tutte le sue interviste, anche se l'oggetto della discussione è il nuovissimo Sonic Frontiers in uscita a novembre, che merita senza dubbio tutte le attenzioni.

Quando il nostro collega di Dot Esports gli ha chiesto qual è il suo desiderio più grande, Iizuka non ha avuto dubbi: "Ero lì per Sonic Adventure, ero lì anche per Sonic Adventure 2, quelli sono i miei giochi. Desidero davvero sviluppare nuovi episodi della serie Adventure".

Il boss del Sonic Team, tuttavia, è subito tornato con i piedi per terra, poiché a suo dire sviluppare un nuovo Adventure non sarebbe affatto facile nello scenario videoludico moderno. "Considerando tutti i giochi che ci sono lì fuori in questo momento e ben conscio delle aspettative che un nuovo Sonic Adventure potrebbe creare, necessiterebbe di un grande investimento della compagnia, un lungo periodo di sviluppo e un grande numero di contenuti per poter dire qualcosa nel mercato attuale".

Riuscirà mai ad ottenere il supporto economico e il via libera da SEGA? Ma soprattutto, voi giochereste ad un nuovo gioco della serie Adventure, che ricordiamo essere ferma fin dal secondo capitolo datato 2001? Fatecelo sapere nei commenti!