Sonic, annunciato un nuovo episodio 3D: il teaser conferma l'uscita nel 2022

SEGA ha concluso in bellezza l'evento Sonic Central, organizzato per celebrare il 30° anniversario del porcospino, annunciando un nuovo episodio di Sonic 3D destinato a vedere la luce nel 2022.

Il Sonic Team sta lavorando ad un nuovo capitolo di Sonic in 3D, la cui pubblicazione è prevista nel corso del 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco, al momento privo di titolo, si è presentato in un teaser trailer piuttosto breve ma non per questo poco interessante: nel filmato si vede Sonic correre all'impazzata in una foresta per poi attivare un misterioso potere che dapprima gli conferisce un'aura blu, e poi gli permette di sparire a tutta velocità lasciando dietro di sé una strana scia. In coda al teaser ci sono anche uno strano simbolo, la conferma del Sonic Team in cabina di regia, il 2022 come finestra di lancio e le piattaforme di destinazione.

Lo trovate in apertura di notizia, buona visione! Durante l'evento sono anche stati annunciati Sonic Colours Ultimate, riedizione dell'omonimo gioco del 2010 con una grafica migliorata, delle modalità di gioco inedite, un sistema di controlli perfezionato, e Sonic Origins!