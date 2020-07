Sonic: aspettatevi sia giochi 2D che 3D in futuro, la conferma di SEGA

Da oltre due decadi convivono, con risultati alterni, ben due anime di Sonic: quella classica 2D, e quella più recente, ma altrettanto rodata, 3D. Negli anni si sono alternati capitoli di entrambi i tipi, e sembra che in futuro la situazione non cambierà.

Nel corso di una recente intervista concessa a Otaquest, il capo del Sonic Team Takashi Iizuka ha assicurato che nei prossimi anni SEGA continuerà a prendersi di cura di entrambi i Sonic: "Non è passato molto tempo da quando è stata fatta la distinzione tra 'classico' e 'moderno'. Infatti ciò è accaduto nel 2011 con Sonic Generations. Anche prima di allora, in aggiunta ai giochi 3D, c'era un'alta richiesta di action 2D come quelli della serie Sonic Advance, per cui abbiamo riportato in vita il vecchio Sonic in occasione del ventesimo anniversario con Sonic Generations. Credevamo che sarebbe stato un episodio isolato per l'anniversario, ma abbiamo ricevuto tante richieste per un nuovo gioco con il Sonic Classico, così abbiamo creato Sonic Mania nel 2017. Ci piacerebbe prenderci cura di entrambe queste popolari iterazioni di Sonic in futuro".



Quali dei due Sonic preferite? A quanto pare, in futuro verrete accontentati indipendentemente dalla vostra preferenza. L'ultimo episodio 2D arrivato sul mercato, come detto anche da Iizuka, è stato Sonic Mania, accolto con entusiasmo sia dalla critica che dal pubblico. L'ultima capatina nel 3D è avvenuta, sempre nel 2017, con Sonic Forces, che ha ricevuto un'accoglienza più tiepida. Il porcospino blu è apparso di recente nel gioco di corse Sonic Team Racing e al fianco dell'idraulico italiano in Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Cosa ci riserva il futuro? SEGA, purtroppo, non ha ancora annunciato un nuovo episodio, né 2D, né 3D.