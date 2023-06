Sonic Central 2023 annunciato: il futuro del Riccio Blu svelato allo show del 23 giugno

Anche il riccio blu più veloce del pianeta ha reclamato uno spazio tutto per sé in questa calda estate videoludica. SEGA ha appena annunciato la messa in onda del Sonic Central 2023, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento.

Con un comunicato ufficiale affidato a tutti i suoi profili social, SEGA ha annunciato che il Sonic Central 2023 andrà in onda a partire dalle ore 17:00 di venerdì 23 giugno sui canali YouTube e Twitch di Sonic, giusto in tempo per il suo trentaduesimo compleanno (il riccio blu è nato il 23 giugno 1991). Nel corso della trasmissione, la cui durata non è al momento nota, la compagnia giapponese offrirà un assaggio dei progetti, degli eventi e delle collaborazioni che vedranno come protagonista Sonic nel prossimo futuro.

Con l'obiettivo di alimentare l'alone di mistero, SEGA ha preferito non aggiungere ulteriori informazioni, ma gli elementi su cui speculare non mancano affatto. Ci aspettiamo, ad esempio, l'annuncio della data di lancio di Sonic Superstars, nuovo capitolo 2D presentato alla Summer Game Fest, che per il momento è previsto in un generico autunno del 2023. Riteniamo probabile anche la presentazione dell'Update 2 di Sonic Frontiers, che stando alla roadmap fornita da SEGA sul finire dello scorso anno dovrebbe includere nuovi Koko, la modalità Open Zone Challenge e un evento speciale per il compleanno di Sonic, che non a caso cade proprio il 23 giugno. Voi cosa vi aspettate dal Sonic Central 2023? Fatecelo sapere nei commenti.