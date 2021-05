Sonic Central, l'evento del 30° anniversario questo giovedì: attesi nuovi annunci

Si comincia a respirare aria di E3: quella di giovedì sarà una giornata ricca di eventi, tra i quali troverà spazio anche Sonic Central, uno show fresco di annuncio dedicato al porcospino più famoso della storia.

SEGA ha annunciato che lo show Sonic Central verrà trasmesso a partire dalle ore 18:00 di giovedì 27 maggio, e che ci offrirà "un primo sguardo ai prossimi progetti, alle partnership e agli eventi dedicati alle celebrazioni del 30° anniversario di Sonic". La trasmissione andrà in onda sui canali Twitch e YouTube ufficiali di Sonic, ma potrete seguirla anche sul canale Twitch di Everyeye in compagnia dei nostri redattori, che vi aspetteranno a partire dalle 17:00 per una lunga maratona che coprirà anche l'evento di Dying Light 2 delle 21:00 e lo State of Play di Horizon Forbidden West delle 23:00.

Cosa possiamo aspettarci da Sonic Central? Nei giorni scorsi un rivenditore francese ha svelato l'esistenza di Sonic Colors Ultimate, una riedizione attesa nel 2021, e Sonic Collection, che secondo alcune ipotesi potrebbe includere i remake di Sonic 1 e Sonic 2 realizzati con il Retro Engine. Saranno proprio questi gli annunci? Lo scopriremo tra meno di due giorni!