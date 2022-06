Sonic Central: SEGA annuncia un nuovo show per oggi, lo commentiamo su Twitch

Nei giorni scorsi, SEGA ha mostrato sette minuti di gameplay di Sonic Frontiers, ci aspettavamo di rivedere il riccio blu alla Summer Game Fest del 9 giugno ma la casa giapponese anticipa tutti annunciando uno showcase della serie Sonic Central in programma oggi pomeriggio.

A partire dalle 18:00 ora italiana di martedì 7 giugno, SEGA offrirà una anticipazione dei nuovi progetti di Sonic in arrivo, con focus su partnership, giochi, eventi e altri media in arrivo nel 2022. La mente corre ovviamente a Sonic Frontiers (scopriremo finalmente la data di uscita?) e Sonic Origins Collection, la raccolta che include le riedizioni HD di Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, in uscita il 23 giugno.

Ma come sappiamo l'universo di Sonic si estende ben oltre i videogiochi e se forse è troppo presto per un teaser di Sonic 3 Il Film, l'evento di oggi potrebbe essere l'occasione giusta per togliere i veli alla serie Netflix di Sonic intitolata Sonic Prime e che potrebbe mostrarsi in occasione della Geeked Week di Netflix iniziata ieri e che proseguirà fino a venerdì 10 giugno.

