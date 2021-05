Sonic Collection: in arrivo una raccolta per festeggiare il trentesimo compleanno?

Nelle scorse settimane un rivenditore francese ha svelato l'esistenza di Sonic Colors Ultimate in arrivo nel 2021, lo stesso retailer (Sogamely) ha ora messo in listino anche una misteriosa Sonic Collection mai annunciata da SEGA.

Purtroppo la pagina di Sonic Collection EU Version PS4 sul sito di Sogamely (questo il nome indicato, probabilmente provvisorio) non include alcun dettaglio sul prodotto, secondo quanto riportato su Reddit questa raccolta potrebbe contenere i remake di Sonic 1 e Sonic 2 realizzati con il Retro Engine (il motore ideato da Christian "Taxman" Whitehead e già usato per le riedizioni mobile dei giochi del porcospino) oltre a includere probabilmente Sonic 3 e Sonic & Knuckles e presumibilmente anche altri contenuti bonus o giochi appartenenti all'epoca 16-bit (pensiamo a Sonic Spinball o Sonic 3D Blast).

Al momento SEGA non ha annunciato nulla a riguardo, la compagnia giapponese ha solo confermato l'arrivo di novità per festeggiare il trentesimo compleanno di Sonic (23 giugno 2021) ma nel corso dei mesi le comunicazioni da parte del publisher si sono arrestate e nessun dettaglio è emerso su nuovi giochi in sviluppo.

Sonic è stata la serie SEGA più venduta nel 2020 anche se gli ultimi giochi del porcospino risalgono all'anno precedente, a testimonianza di come il brand sia molto popolare in tutto il mondo.