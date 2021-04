Sonic Colors Remastered potrebbe essere in sviluppo, ecco il nuovo leak

I fan del riccio blu targato SEGA potrebbero presto trovarsi tra le mani la versione rimasterizzata dei uno dei migliori giochi della serie. Uno studio tedesco ha infatti inserito nel proprio portfolio Sonic Colors Remastered.

Uscito nel 2010 per Nintendo Wii, Sonic Colors è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, risollevando le sorti di un brand che fino a quel momento sembrava soffrire di una costante depressione qualitativa. La successiva versione per Nintendo DS, studiata appositamente per sfruttare le capacità del doppio schermo e uscita pochi mesi dopo, ha confermato la qualità del titolo.

Ora iksample, uno studio tedesco specializzato nella produzione di localizzazioni e voice-over di videogiochi, ha inserito nel proprio portfolio una presunta versione rimasterizzata di Sonic Colors. La creazione della pagina dedicata, che ancora risulta priva di dettagli, riporta la data del 20 dicembre 2020 ma la notizia è emersa solo oggi. Al momento SEGA non ha annunciato nessun nuovo titolo legato al famoso riccio ma potrebbe essere al lavoro per celebrare degnamente il trentesimo anniversario si Sonic The Hedgehog. Come sempre vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze fino ad un eventuale annuncio ufficiale.