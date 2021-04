Sonic Colors Ultimate in arrivo nel 2021: un nuovo avvistamento per la Remastered

Platform dedicato al porcospino blu originariamente approdato su Nintendo DS e Nintendo Wii, Sonic Colors potrebbe star per tornare in una edizione rimasterizzata.

Dopo un primo avvistamento della produzione grazie ad un recente leak, emergono ora nuovi potenziali indizi in merito ad una effettiva esistenza della produzione. A offrire utili suggestioni in tal senso, è il rivenditore francese Sogamely, che ha riportato tra le pagine del proprio registro virtuale una scheda dedicata ad un Sonic Colors Ultimate. Rapidamente rimossa, quest'ultima, almeno nel momento in cui scriviamo, non risulta più essere raggiungibile.

Secondo quanto riportato da Gematsu, tuttavia, prima della rimozione la scheda includeva alcuni interessanti dettagli. L'edizione rimasterizzata di Sonic Colors, in particolare, sarebbe attesa su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con - ovviamente - possibilità di fruizione su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S grazie le funzioni di retrocompatibilità. Privo di una data di lancio, Sonic Colors Ultimate dovrebbe comunque vedere la luce nel corso del 2021, al prezzo di listino di 34,99 euro.



Al momento, SEGA non ha offerto commenti ufficiali in merito all'avvistamento, che potrebbe rivelarsi essere veritiero quanto un semplice errore. Per ora, non resta dunque che attendere eventuali conferme del ritorno di Sonic Colors su console.