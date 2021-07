Sonic Colors Ultimate: miglioramenti grafici e novità di gameplay nell'ultimo trailer

Dopo aver mostrato in video il Tropical Resort Act 2 di Sonic Colors Ultimate, SEGA aggiorna il canale YouTube ufficiale di Sonic the Hedgehog per fare spazio a un'interessante comparativa sulle novità grafiche e sulle differenze di gameplay rispetto all'avventura originaria.

Il video raffronto confezionato dall'azienda nipponica riprende il platform lanciato nel 2010 su Wii (insieme al porting per Nintendo DS) e si sofferma sulle numerose innovazioni apportate, pur confermando l'impegno a rimanere nel solco tracciato dal titolo originaria per fare leva sul "fattore nostalgia" degli appassionati.

Il trailer Spotlight di SEGA parte ovviamente dalla conferma dell'aumento di risoluzione e framerate per portarlo fino a 4K e 60fps, per poi abbracciare tutte le sorprese previste nel sistema di illuminazione, nella qualità dei modelli poligonali e nell'inclusione di diversi update in alta definizione per le texture.

Sul fronte dei contenuti inediti, la remaster di Sonic Colors Ultimate proporrà anche la modalità inedita Rival Rush che consentirà ai fan di affrontare Metal Sonic per sbloccare dei premi. Non mancheranno poi le aggiunte sui controlli personalizzati, nei checkpoint dei salvataggi, nelle opzioni di customizzazione per Soni e nella colonna sonora con brani remixati. Il lancio di Sonic Colors Ultimate è previsto per il 7 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.