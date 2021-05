Sonic Colors Ultimate: le novità grafiche del Remake nel video confronto con l'originale

Partendo dal recente video d'annuncio di Sonic Colors Ultimate, gli youtuber di GameXplain hanno ricreato le medesime scene con il platform originario per realizzarne una video comparativa che mostra le migliorie grafiche del Remake.

Lanciato nel novembre del 2010 su Wii (insieme al porting per Nintendo DS), il sequel di Sonic Unleashed riuscì a conquistare gli appassionati vecchi e nuovi della mascotte di SEGA per la grande varietà di attività da sperimentare e per le indubbie qualità del comparto grafico.

Il Remake firmato da Blind Squirrel Games promette di non essere da meno; a giudicare dalle scene immortalate nel video raffronto di GameXplain, la versione Ultimate di Sonic Colors rimarrà nel solco tracciato dal suo diretto antesignano per fare leva sul "fattore nostalgia" dei fan di lungo corso.

Sul fronte visivo e squisitamente tecnico, però, non mancheranno di certo le novità, come quelle rappresentate dalla riformulazione dei modelli poligonali, dall'aggiunta di texture ad alta definizione o dal sensibile aumento della risoluzione. Spazio anche a un rinnovato sistema di controlli e ad altri aggiornamenti sui contenuti e sull'impianto di gameplay, specie nella gestione dei potenziamenti correlati al salvataggio delle creature intertellari dei Wisps.

La nuova battaglia contro il Dr. Eggman ci attende per il 7 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Chi vorrà giocare d'anticipo (e non solo metaforicamente!) potrà iniziare l'avventura di Sonic Colors Ultimate sin dal 3 settembre optando per la Digital Deluxe che comprende i brani remixati della colonna sonora e diversi oggetti cosmetici.