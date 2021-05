Sonic Colors Ultimate è realtà: il primo video gameplay svela l'uscita su PC e console

In occasione dell'evento digitale Sonic Central organizzato per celebrare i 30 anni di Sonic The Hedgehog, le alte sfere di SEGA hanno confermato i rumor delle ultime settimane e annunciato ufficialmente il progetto di Sonic Colors Ultimate.

Al timone di questa remaster troviamo gli autori di Blind Squirrel Games. In questa sua nuova veste, Sonic Colors vanterà una grafica migliorata, delle modalità di gioco inedite, un sistema di controlli perfezionato e altri aggiornamenti legati al gameplay e ai contenuti.

Tutte le innovazioni della versione Ultimate si innesteranno nell'ecosistema ludico del Sonic Colors originario, dandoci così modo di proseguire la battaglia contro Dr. Eggman per salvare le creature interstellari dei Wisps. Liberando ciascuno di questi esserini colorati, il buon Sonic può evolvere abilità sempre nuove per trasformarsi in una sfera infuocata, un hovercraft o una palla chiodata per poter interagire con i numerosi elementi che compongono l'universo di gioco completamente tridimensionale.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli su questo progetto, vi lasciamo al trailer di annuncio e vi informiamo che Sonic Colors Ultimate è previsto in uscita per il 7 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma con la possibilità di accedervi in anticipo a partire dal 3 settembre acquistando la versione Digital Deluxe comprensiva di oggetti cosmetici e i brani remixati della colonna sonora.