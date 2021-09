Sonic Colours Ultimate è un disastro su Switch: Nintendo concede i rimborsi

Sonic Colours Ultimate è ritornato sul mercato in una riedizione che, durante la nostra prova su PlayStation 5, si è rivelata di buon livello. Non tutto è andato per il verso giusto, in ogni caso: i report reperibili in rete parlano di una versione per Nintendo Switch tutt'altro che perfetta.

Sono molteplici le testimonianze di glitch grafici e bug d'ogni sorta, che rendono ancor meno digeribili i caricamenti lenti e il framerate instabile. Come se non bastasse, il porting curato da Blind Squirrel Games - che in passato si sono distinti per la Bioshock Collection e la Legendary Edition di Mass Effect - utilizza anche un motore open source, il Godot Engine, senza menzionarlo nei crediti. Gli sviluppatori si sono scusati con tutta la comunità, assicurando che verrà pubblicata al più presto una patch correttiva.

Nel frattempo, i problemi del porting per Switch di Sonic Colours Ultimate sono giunti anche alle orecchie di Nintendo, la quale sembra essere propensa a concedere il rimborso agli utenti che ne fanno richiesta. Un utente americano afferma di essere riuscito ad ottenere il riaccredito della somma spesa mettendosi in contatto con il servizio clienti locale. La procedura potrebbe non essere accordata a tutti quanti, ma dal momento che anche Nintendo ha riconosciuto il problema, un tentativo certamente non guasta.

Le testimonianze, precisiamo, sono basate sull'Early Access iniziato ieri per tutti gli acquirenti della Digital Deluxe Edition: l'edizione digitale standard sarà disponibile dal 7 settembre, mentre la versione fisica di Sonic Colours Ultimate è stata rinviata a data da destinarsi.