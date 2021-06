Sonic Colours Ultimate in preordine su Amazon con un gadget esclusivo

La versione rimasterizzata di Sonic Colours, titolo pubblicato nel 2010 per Nintendo Switch, è in preordine su Amazon per PlayStation 4, Xbox One, Series X e Nintendo Switch.

Sonic Colours Ultimate è in arrivo il 7 settembre ed è preordinabile a 39,99 euro, all'interno della confezione è presente un simpatico portachiavi di Baby Sonic, esclusivo dell'edizione in preordine solamente su Amazon.

Il malvagio Dr. Eggman ha costruito un gigantesco parco divertimenti interstellare pieno di giostre incredibili, ma lo sta alimentando con una razza aliena catturata chiamata "Wisp". Usa la velocità fulminea di Sonic per liberare i Wisp ed apprendere i segreti dei loro poteri mentre esplori sei mondi colorati unici, ognuno pieno di pericolosi nemici e ostacoli da superare. Ora con grafica e gameplay migliorati, funzioni aggiuntive e una nuova modalità di gioco.

Di seguito i link per preordinare il gioco:

