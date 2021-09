Sonic Colours Ultimate e i problemi tecnici: SEGA al lavoro su una patch

Sonic Colours Ultimate è in arrivo per il 7 settembre ma è già disponibile da alcuni giorni per coloro che hanno prenotato la Digital Deluxe Edition. Non tutto sembra essere andato per il verso giusto, in particolare sul fronte tecnico dove sono emerse alcune problematiche che hanno fatto storcere il naso ai giocatori.

In particolare i problemi più gravi sembrano affliggere la versione Switch fino al punto da renderla quasi ingiocabile, con Nintendo che ha concesso i rimborsi agli acquirenti di Sonic Colours Ultimate. SEGA è consapevole delle problematiche e si è già messa a lavoro per cercare di risolvere la situazione. A confermarlo è Katie Chrzanowski, social media manager per il brand di Sonic, che su Twitter ha rivelato che una patch è già in lavorazione e arriverà prossimamente. Chrzanowski non ha fornito dettagli più specifici sulle tempistiche e quanto problemi verranno risolti, tuttavia data la situazione particolarmente delicata soprattutto sulla console ibrida di Nintendo, è lecito aspettarsi tempi brevi per l'arrivo della patch correttiva.

In attesa di scoprire quando l'aggiornamento verrà messo a disposizione, potete leggere la nostra recensione di Sonic Colours Ultimate per PS5, dove nonostante le discussioni in merito alle questioni tecniche è emerso come il lavoro di riedizione del titolo uscito su Wii e Nintendo DS nel 2010 sia stato svolto nel complesso egregiamente sulla console ammiraglia di Sony.