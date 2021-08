Sonic Colours Ultimate: SEGA annuncia il rinvio delle edizioni fisiche, ecco i dettagli

A poche settimane dal lancio di Sonic Colours: Ultimate i fan europei del porcospino blu devono fare i conti con una spiacevole notizia. SEGA ha infatti annunciato che l'edizione fisica dell'atteso remaster subirà un ritardo.

Come si legge nel comunicato ufficiale diramato da SEGA: "A causa di problemi logistici imprevisti, tutte le edizioni di Sonic Colours: Ultimate, incluse sia la standard che la keyring edition, saranno rimandate su tutti i mercati EMEA (Europa, Medio-Oriente ed Africa) escluse Australia e Nuova Zelanda. Questo non inciderà sulla release digitale per tutte le piattaforme. SEGA è impegnata a soddisfare la propria utenza e si scusa per questo sfortunato ritardo. Maggiori informazioni arriveranno presto".

Sostanzialmente quindi il lancio di Sonic Colours: Ultimate in Europa avverrà in due tempi: le versioni digitali usciranno come previsto il prossimo 7 settembre 2021, in tempo per celebrare degnamente i 30 anni del fortunato franchise, mentre tutte le edizioni fisiche saranno rimandate a data da destinarsi.

Se volete saperne di più sull'edizione rimasterizzata di uno dei capitoli contemporanei più riusciti della serie dedicata a Sonic the Hedgehog, vi rimandiamo all'approfondita anteprima di Sonic Colours: Ultimate a cura di Antonello "Kirito" Bello.