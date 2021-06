Sonic Colors Ultimate in un video gameplay tratto dal Tropical Resort Act 2

Il ricchissimo Future Game Show è stato ulteriormente animato da una nuova apparizione del porcospino blu più veloce del pianeta, che si è fatto vedere in azione in un video gameplay di Sonic Colors Ultimate.

Il filmato, nello specifico, ci ha mostrato in maniera estensiva il livello Tropical Resort dell'Atto 2, in un video che non era mai stato mostrato prima d'ora. Si tratta di un'ottima vetrina per le potenzialità del gameplay, dal momento che durante l'attraversamento del resort a tutta velocità la telecamera si sposta frequentemente da una prospettiva 2D ad una 2.5D, fino ad arrivare al 3D vero e proprio.

Prima di lasciarvi alla visione del video in apertura di notizia, vi ricordiamo che Sonic Colors Ultimate è una remaster del gioco lanciato nel 2010 su Nintendo 3DS e Nintendo Wii. In un parco a tema interplanetario costruito dal Dottor Eggmen, i giocatori dovranno attraversare cinque location per sbarazzarsi dell'arcinemico del porcospino e salvare una razza aliena imprigionata. Sonic Colors Ultimate verrà lanciato il 7 settembre 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Guardate il video confronto con il Sonic Colors originale per farvi un'idea sui miglioramenti grafici.