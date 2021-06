Sonic compie 30 anni, oggi è il compleanno della mascotte SEGA

Era il 23 giugno 1991 quando SEGA pubblicava Sonic The Hedgehog, primo gioco del porcospino blu, l'inizio di una sfavillante carriera che in pochi anni avrebbe visto il personaggio protagonista di numerosi titoli di successo.

A Sonic The Hedgehog (uscito in seguito anche su Master System e Game Gear) fanno seguito Sonic The Hedgehog 2 (che vede il debutto di Tails), Sonic The Hedgehog 3 e altri titoli di richiamo tra cui Sonic CD, Sonic & Knuckles, Sonic Spinball e Sonic 3D Blast, solamente per citarne alcuni. Alla fine degli anni '90 risalgono invece Sonic R, Sonic Jam e Sonic Adventure per Dreamcast, titolo questo che mostra le potenzialità della console SEGA a 128 bit e che godrà di un sequel pubblicato nel 2001.

Negli anni 2000 Sonic continua ad essere protagonista con giochi come Sonic Rush, Sonic Mania, Sonic Advance e Sonic 4, meno fortunati sono invece titoli come Sonic e il Cavaliere Nero, Sonic Forces, Sonic Unleashed e Sonic The Hedgehog per PS3 e Xbox 360.

Dopo alterne fortune, negli ultimi anni Sonic è tornato in grande spolvero (anche grazie al traino di Sonic Il Film) e ci sono molti progetti in cantiere per il trentesimo anniversario, tra cui Sonic Origins (raccolta che include Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonick & Knuckles e Sonic CD) oltre a Sonic Colors Ultimate e un nuovo gioco di Sonic in arrivo nel 2022.