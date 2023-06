Sonic compie gli anni con Sonic Origins Plus: ecco la torta celebrativa

Il 23 giugno è un giorno speciale per tutti gli amanti di Sonic: è in questa data del 1991 che la primissima avventura del porcospino blu, Sonic The Hedgehog, faceva il suo esordio su SEGA Mega Drive. Ed oltre all'uscita di Sonic Origins Plus, c'è spazio per ulteriori festeggiamenti.

La pasticceria giapponese Hiromi Cake ha creato un’esclusiva torta monoporzione in edizione limitata che celebra i 32 anni di Sonic e l’uscita di Sonic Origins Plus, e che tutti gli appassionati potranno acquistare dal 23 giugno al 31 agosto presso i punti vendita di Roma (situati a Via Fabio Massimo 31 e in Via Reggio Emilia 22/24, nuovo negozio che aprirà il prossimo 5 luglio) e Milano (situato in Viale Coni Zugna 52). In aggiunta, i fan che acquistano la monoporzione di Sonic riceveranno delle card da collezione con un artwork esclusivo che riporta alcuni bozzetti originali disegnati da Takashi Iizuka, capo e figura storica del Sonic Team, disponibili fino a esaurimento scorte.

La torta monoporzione è è composta da una mousse allo yogurt con inserto di mora e agrumi yuzu, e biscuit allo shiso, tipico basilico giapponese. Sarà possibile acquistare il dessert in due distinte versioni: una con il logo di Sonic Origins Plus ed un'altra con sopra raffigurato il personaggio di Sonic. Senza dubbio la più dolce festa possibile per i 32 anni della leggendaria mascotte di SEGA!