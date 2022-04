Sonic conquista Roblox: il riccio blu sfreccia nei livelli di Sonic Speed Simulator

La divisione nordamericana di SEGA e il publisher Gamefam uniscono le forze per ampliare il multiverso creativo di Roblox portando nel celebre videogioco free to play l'esperienza arcade racing di Sonic Speed Simulator.

Il gioco è disponibile da oggi, mercoledì 12 aprile, sulla piattaforma di Roblox e segna l'ingresso ufficiale del celebre riccio blu in questa dimensione videoludica. Nel descrivere questa nuova esperienza arcade, gli autori di Sonic Speed Simulator invitano gli appassionati del genere a partecipare alle sfide offerte dal "gioco più veloce di Roblox".

Il titolo vanta numerosi livelli ispirati, ovviamente, ai mondi virtuali esplorati da Sonic The Hedgehog nella sua più che trentennale carriera videoludica sulle console SEGA e sulle piattaforme più disparate. I giocatori possono salire di livello e correre attraverso mondi unici per gareggiare con gli amici e acquisire ricompense speciali, come potenziamenti per le statistiche e nuovi aspetti per Sonic. L'intenzione dichiarata da Gamefam è quella di integrare settimanalmente dei contenuti inediti e offrire ulteriori incentivi agli appassionati tramite aspetti esclusivi di Sonic da sbloccare quando il gioco riceverà 10.000 "Mi Piace" sui social.

In calce alla notizia trovate gli scatti che immortalano i livelli di Sonic Speed Simulator in Roblox. Intanto, in rete prosegue il dibattito della community legato alla comparsa di un annuncio di lavoro che sembra presagire il possibile arrivo di Roblox su PS4 e PlayStation 5.