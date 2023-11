Sonic Dream Team è un nuovo platform 3D in esclusiva per Apple Arcade

SEGA e Hardlight annunciano Sonic Dream Team, a sorpresa la casa giapponese svela l'esistenza di un nuovo action platform 3D dedicato alla sua mascotte, in arrivo esclusivamente su Apple Arcade a partire dal 5 dicembre 2023.

In Sonic Dream Team, il riccio blu e la sua banda di amici dovranno vedersela ancora una volta con il perfido Dottor Eggman con l'obiettivo di fermare i suoi piani di conquista del mondo. Sonic Dream Team è ambientato in un bizzarro mondo dei sogni pieno di pericoli, il gameplay è pensato per essere veloce e senza pause con rampe, trampolini e tutta la tipica frenesia che da sempre caratterizza la serie Sonic.

Sei i personaggi giocabili (Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream e Rouge) ognuno con le proprie abilità, Sonic Dream Team presenta anche spettacolari boss battle e mondi del tutto inediti per la saga (scordatevi la rassicurante Green Hill Zone).

Sonic Dream Team esce il 5 dicembre 2023 in esclusiva su Apple Arcade, compatibile con iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Una bella notizia dunque per tutti gli iscritti al servizio in abbonamento di Apple, che potranno presto scaricare un nuovo gioco di fascia alta realizzato con i valori produttivi di un gioco per console e che non sembra avere niente da invidiare al recente Sonic Frontiers.