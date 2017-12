Sonic Forces: disponibile il DLC con Super Sonic; gratis per un periodo limitato

Con un video pubblicato su YouTube,ha presentato, nuovo contenutoperche potrà essere scaricato gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Grazie al nuovo contenuto, Sonic potrà dunque assumere la forma Super grazie all'assorbimento dei 7 Chaos Emerald, e proprio come in passato questa forma potrà durare in base alla quantità di anelli in possesso dal giocatore, che caleranno man mano che Sonic rimane trasformato. Il DLC potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi entro il 23 gennaio 2018, dopo di che verrà venduto al prezzo di 1,99 €.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Sonic Forces è disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.