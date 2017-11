Sonic Forces disponibile da oggi, arrivano la Day One Patch e l'episodio bonus

esce oggi in tutto il mondo!annuncia inoltre una Day One Patch che porta in dote diverse migliorie, tra cui una modifica al sistema ring, che consente ai giocatori di riappropriarsi degli anelli dopo essere stati colpiti.

Per gli appassionati di Shadow, anche l'aggiunta dell’episodio Shadow Add-On sarà disponibile a partire da oggi. L'Add-On si concentra sulla backstory misteriosa tra Shadow e Infinite e include altre tre tappe di Shadow, oltre alla possibilità di vestire i panni di Shadow in oltre 10 Sonic Modern Stage. Quelli che hanno prenotato l’edizione Bonus di Sonic Forces Digital Bonus o l'edizione classica di Sonic Forces Physical Bonus Edition, riceveranno un costume Shadow per il loro Eroe Personalizzabile.

Per quelli che non hanno ancora acquistato Sonic Forces, sia in versione digitale che in versione fisica, sono ancora disponibili dei bonus per un periodo di tempo limitato. Entrambe le versioni Bonus presentano il pacchetto SEGA/ATLUS Pack Add-On, che offre una vasta gamma di accessori per ricreare l'aspetto di altre cinque icone per il tuo Eroe Personalizzabile, quindi acquistalo, sei ancora in tempo!

In Sonic Forces, i giocatori sfrecceranno nei panni di Modern Sonic, catapultandosi in stage pericolosi come Classic Sonic e utilizzeranno nuovi e potenti gadget come Eroe Personalizzabile. Le battaglie sono caratterizzate da nemici iconici e potenti nuovi criminali, tra cui il dottor Eggman, Zavok e Metal Sonic che conducono la lotta contro il nemico più potente di Sonic, Infinite. Oggi è stato pubblicato anche il quarto e ultimo capitolo della serie a fumetti digitale Sonic Forces, sceneggiata da Ian Flynn. Il titolo "Rise of Infinite”, racconta la storia originale di Infinite e di come è diventato il complice maligno di Eggman, fornendo la perfetta metamorfosi del gioco. Dai una occhiata qui al capitolo completo di "Rise of Infinite". Per coloro che vogliono ancora di più di Sonic Forces, scarica e gioca il multiplayer in tempo reale Sonic Forces Speed Battle disponibile da oggi sull'App Store per iPhone e iPad e successivamente per i dispositive Android su Google Play Store dal 16 Novembre.