Sonic Forces: disponibile la t-shirt di 'Sanic' come DLC gratuito

A partire da oggi tutti gli utenti dipossono scaricare uno nuovo DLC gratuito per il gioco. Il contenuto aggiuntivo permette di personalizzare il proprio personaggio con una t-shirt a tema "Sanic".

Per chi non lo ricordasse, Sanic nasce per mano di uno youtuber (chiamato 0nyxheart) nel 2010, quando l'utente in questione realizzò un'illustrazione abbastanza approssimativa di Sonic con Paint, per poi inserirla in un video che venne pubblicato in rete. Nonostante la rimozione del filmato, diversi utenti decisero di ricaricarlo più volte su internet fino a trasformarlo in un fenomeno virale.

Con un certo senso dell'umorismo, il Sonic Team ha pensato di dedicare a Sanic una t-shirt (potete vederla nell'immagine riportata in basso) da rilasciare gratuitamente in Sonic Forces, in modo da permettere agli utenti di farla indossare al proprio personaggio personalizzato.

Ricordiamo che Sonic Forces è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.