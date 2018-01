Sonic Forces: il DLC con Super Sonic è gratis per tutti

ha annunciato un cambio di politica relativo alla distribuzione del DLCper. Questo pacchetto avrebbe dovuto essere gratuito fino al 23 gennaio ma adesso i piani sono cambiati.

Il publisher ha annunciato che Super Sonic non costerà 1.99 euro ma sarà disponibile gratuitamente per tutti, per sempre e senza alcuna limitazione. Si tratta di una mossa presa in seguito alle proteste della community, la quale si è lamentata per la trasformazione a pagamento, SEGA si è scusata per questa scelta ed ha così cambiato modello di distribuzione per Sonic Super.

Sonic Forces è disponibile dallo scorso mese di novembre su PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.