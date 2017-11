Sonic Forces non convince la critica internazionale

è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il nuovo platform del porcospino blu tuttavia non sembra aver convinto la critica internazional, almeno a giudicare dai voti delle prime recensioni.

Tra i voti pubblicati fino ad ora segnaliamo quelli di GameInformer USA (6.5/10), Nintendo Enthusiast (6.5/10), AreaJugones (6.5/10), Nintendo Life (6/10), GameCrate (5.8/10), CGMagazine (5.5/10), Hobby Consolas (5.7/10), CG Magazine (5.5/10), IGN Spagna (5.5/10), Destructoid (5.5/10), Meristation (5/10) e Metro Game Central (4/10).

Nel momento in cui scriviamo, la media di Sonic Forces è pari a 57/100, non troppo elevata e sicuramente inferiore alle aspettative del publisher. Il Metascore è comunque destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori recensioni, tra cui quella di Everyeye.it, in uscita nelle prossime ore.