Sonic Forces: la prima recensione di Famitsu è positiva

La prima recensione diè apparsa nel numero 1509 di Famitsu, disponibile da oggi nelle edicole giapponesi. I redattori hanno premiato il nuovo giococon un voto pari a, identico per le versioni PS4, Xbox One e Switch.

Tra le altre recnsioni troviamo anche quelle di Assassin's Creed Origins, Occultic;Nine, Astro Duel, DJMax Respect, Sudden Strike 4 e Gran Turismo Sport.

Assassin's Creed Origins (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Assassin's Creed Origins (XBO) – 9/9/9/9 [36/40]

Our World is Ended (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Overcooked (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Sonic Forces (PS4) – 9/9/9/8 [35/40]

Sonic Forces (XBO) – 9/9/9/8 [35/40]

Sonic Forces (Switch) -9/9/9/8 [35/40]

Sorcer Striker (PS4) – 7/7/7/8 [29/40]

Sudden Strike 4 (PS4) – 8/7/7/7 [29/40]

Tear:Owari to Hajimari no Shizuku (PS4) – 6/6/6/6 [24/40]

Astro Duel (Switch) – 7/6/7/7 [27/40]

Cake-ya San Monogatari: Ooishii Sweets o Tsukurou! (3DS) – 7/7/7/7 [28/40]

DJMAX Respect (PS4) – 8/8/7/7 [30/40]

Gran Turismo Sport (PS4) – 8/9/8/8 [33/40]

Occultic;Nine (PS4) – 8/8/8/9 [33/40]

Occultic;Nine (XBO) – 8/8/8/9 [33/40]

Occultic;Nine (PS Vita) – 8/8/8/9 [33/40]

Per Sonic Forces si tratta di un primo riscontro decisamente positivo, ricordiamo che il gioco sarà disponibile in Occidente dal 7 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch.