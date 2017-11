Sonic Forces: la propaganda del perfido Dr. Eggman nel nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a. Nel filmato, caratterizzato da uno stile molto particolare, il perfido Dr. Eggman fa propaganda per la campagna di reclutamento nella sua armata robot. Segue comunicato stampa.

Eggman lo ha fatto ancora! Prima dell'uscita di Sonic Forces, i geni del male Eggman e Shadow si sono appropriati dell'account ufficiale Twitter di Sonic the Hedgehog per la campagna di reclutamento dell'armata robot. Ma, fan di Sonic, non fatevi ingannare! Se deciderete di allearvi con Eggman e i suoi malvagi alleati, sarete destinati ad una vita fatta di schiavitù come robot del suo impero malvagio, come mostrato nel video propaganda di Eggman.

Nell'ultimo capitolo della serie a fumetti digitale di Sonic Forces, scritta da Ian Flynn, Shadow e Omega lavorano insieme per contrastare i perfidi piani di Eggman e dei malvagi di Infinite. I fan possono leggere questo terzo capitolo, intitolato "Looming Shadow", qui. Il quarto e ultimo capitolo della serie sarà presto svelato quindi... restate sintonizzati!

Dal team che ha creato Sonic Colors e Sonic Generations, arriva Sonic Forces che trasporterà i giocatori in una frenetica avventura nei panni di Modern Sonic, li catapulterà nelle emozionanti sezioni platform come Classic Sonic e gli permetterà di usare nuovi potentissimi strumenti con il loro eroe personalizzabile.

Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC via Steam il 7 novembre. La prima recensione pubblicata da Famitsu è molto positiva.