Sonic Forces: pubblicato il trailer di lancio del nuovo capitolo tridimensionale

In occasione dell'imminente lancio diprevisto per domani, 7 novembre,ha pubblicato un nuovo trailer del suo nuovo titolo con protagonista il porcospino più famoso della storia dei videogiochi.

Il filmato propone alcune sequenze di gameplay sia di fasi platform tridimensionali che di corse ad alta velocità in salsa più moderna. In questo capitolo, Sonic e i suoi amici dovranno fronteggiare ancora una volta il malvagio Eggman, che ha ormai sotto controllo il 99% del pianeta. Tra le caratteristiche del titolo troviamo la possibilità di creare il proprio personaggio personalizzato, ma sarà possibile anche prendere in prestito quelli creati dai giocatori di tutto il mondo.

Sonic Forces uscirà domani, 7 novembre, su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.