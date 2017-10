Sonic Forces: qualcuno ha già rotto il day-one della versione Switch

sarà disponibile soltanto a partire dal 7 novembre, ma a quanto pare un utente è già entrato in possesso della versionedel gioco con diversi giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale.

Come potete vedere nei due tweet riportati in calce alla notizia, l'utente in questione ha postato l'immagine della propria copia di Sonic Forces per Nintendo Switch, acquistata insieme a Super Mario Odyssey nella giornata di oggi. Il giocatore, tuttavia, non ha voluto specificare in quale negozio è stato effettuato l'acquisto, ma per convincere gli altri utenti dell'autenticità del suo post ha pubblicato anche un video in viene ripreso il contenuto della custodia.

Ricordiamo che Sonic Forces sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 7 novembre.