Sonic Forces: video comparativa tra le versioni Nintendo Switch e PlayStation 4

La demo diè stata pubblicata nel Nintendo eShop giapponese da pochi giorni, ed in rete sono già apparsi i primi video comparativi tra le varie edizioni del gioco.

Nel filmato che vi proponiamo in cima alla notizia, vengono messe a confronto la versione per Nintendo Switch e quella per PlayStation 4. Per chi non lo sapesse, sulla console ibrida di Nintendo Sonic Forces gira a 720p/30 fps, mentre sull'ammiraglia di Sony raggiunge i 1080p/60fps. Nel video è poi possibile notare alcune differenze nei colori, che su Switch appaiono leggermente più slavati in alcune condizioni. A parte ciò, visivamente le due edizioni appaiono molto simili e l'esperienza di gioco è identica. Cosa ve ne pare?

La demo presente nell'eShop di Nintendo ha generato numerose polemiche nei giorni scorsi a causa di una scelta molto discutibile compiuta da Sega: è infatti possibile provare i tre livelli messi a disposizione nella demo per un tempo massimo di un minuto ciascuno, dopodiché viene riprodotto un trailer che termina con le opzioni d'acquisto.

Vi ricordiamo, infine, che Sonic Forces uscirà il 7 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A quanto pare, qualcuno ha già rotto il day-one della versione Switch. Voi quale edizione sceglierete?