Sonic Frontiers 2 già in sviluppo? La leaker Midori ne è sicurissima

Pubblicato nel novembre del 2022, Sonic Frontiers ha venduto più di quanto previsto da SEGA e dunque un eventuale seguito diretto potrebbe non essere un'idea difficile da concretizzarsi. Anzi, sembra che SEGA stia già lavorando al successore dell'apprezzata avventura 3D del porcospino blu.

Daniel Richtman, leaker noto anche come DanielRPK, ha riportato nella sua pagina Patreon che SEGA avrebbe già avviato lo sviluppo di Sonic Frontiers 2, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli sul misterioso progetto. A rafforzare la rivelazione di DanielRPK ci ha poi pensato Midori, leaker famosa per aver correttamente svelato in anticipo più volte i piani futuri di SEGA e Atlus con i loro giochi.

Midori non solo conferma che l'informazione diffusa da DanielRPK è corretta, ma ha anche aggiunto qualche piccolo dettaglio in più: il gioco sarebbe effettivamente un seguito di Sonic Frontiers in termini di gameplay ma potrebbe non chiamarsi Sonic Frontiers 2 e ricevere invece un altro nome. A tal proposito la leaker ha ricordato che il primo Sonic Frontiers era inizialmente noto come Sonic Rangers prima di cambiare nome in quello definitivo che tutti conosciamo.

Per adesso si tratta solo di indiscrezioni, ma visto il successo del primo gioco è molto probabile che SEGA voglia espanderne la formula ludica verso nuovi orizzonti, dunque in futuro potrebbero arrivare dettagli ufficiali in merito al progetto. Nel frattempo la nostra recensione di Sonic Frontiers vi ricorda i pregi ma anche i limiti del gioco che speriamo vengano superati in un eventuale secondo episodio.

