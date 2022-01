Sonic Frontiers: 'abbiamo portato Sonic al livello successivo', parla Takashi Iizuka

Il responsabile creativo del Sonic Team, Takashi Iizuka, ha concesso un'intervista ai colleghi di GamesRadar fornendo alcuni nuovi dettagli su Sonic Frontiers, il prossimo gioco dedicato al celebre riccio blu.

Dopo aver lanciato la campagna intitolata Project Sonic 2022 con l'obbiettivo di celebrare e svecchiare il franchise, gli sviluppatori del Sonic Team sono tornati a parlare di Sonic Frontiers. In particolare, Takashi Iizuka ha dichiarato: "Con Sonic Forces il team ha deciso di creare una raccolta di giochi d'azione ad alta velocità legati a Sonic che capovolgessero la solita trama ambientata in un mondo in cui il malvagio Dr. Eggman aveva prevalso. All'interno di questo nuovo mondo abbiamo creato ambienti e personaggi come il cattivo Infinite. Con Sonic Frontiers la sfida è quella di offrire uno stile completamente nuovo per un'avventura di Sonic. Stiamo espandendo ancora una volta l'universo di Sonic, introducendo ambienti inediti e funzionalità aggiuntive, per creare un nuovo tipo di esperienza open-zone".

Iizuka ha poi parlato delle sfide legate all'implementazione delle celebri abilità di Sonic in un contesto aperto: "Ci siamo concentrati sul portare Sonic al livello successivo per assicurarci che venga pienamente rappresentato come il personaggio che i fan conoscono e amano, pur rendendo eccitante la sua nuova forma". Insomma, l'obbiettivo del team di sviluppo è quello che di conservare le caratteristiche distintive di Sonic all'interno di un impianto di gioco innovativo per il franchise. Non resta che attendere le prime prove su strada per verificare i risultati ottenuti dal Sonic Team.