Sonic Frontiers annunciato ufficialmente: avrà aree di gioco più aperte

SEGA aveva promesso un annuncio in merito ed ha puntualmente mantenuto la parola: nel corso dei Game Awards 2021 è arrivato il full reveal di Sonic Frontiers, nuovo capitolo della serie dedicata al velocissimo porcospino blu.

Il trailer di presentazione che potete gustarvi in apertura non presenta porzioni di gameplay vero e proprio, tuttavia ci aiuta a farci una prima idea sul concept alla base di questa nuova incarnazione del franchise. Come spiega SEGA nella descrizione ufficiale, Sonic Frontiers consentirà di "accelerare verso nuove vette e provare il brivido dell'alta velocità e della libertà in zone aperte. Affronta potenti nemici mentre sfrecci attraverso le Isole Starfall".



Le informazioni condivise dal publisher nipponico sembrano chiaramente suggerire che Sonic Frontiers conterrà zone da esplorare più ampie rispetto al passato, mettendo così nelle mani del giocatore una libertà d'azione sensibilmente più profonda. Se il titolo presenterà una struttura a tutti gli effetti open world, non è ancora possibile saperlo.

Come segnalato in chiusura del trailer, Sonic Frontiers sarà pubblicato su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch durante la stagione natalizia del 2022. Nel corso dei Game Awards ha trovato spazio anche il trailer di Sonic 2, sequel della pellicola cinematografica dedicata al porcospino blu.