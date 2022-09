Sonic Frontiers: aperti i preordini su Amazon del prossimo gioco del porcospino blu

Sonic Frontiers è l'ultimo videogioco in arrivo della serie, in pubblicazione da SEGA ed in arrvivo per le console PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e Microsoft Windows.

Sviluppato dal Sonic Team, è stato presentato al pubblico il 27 maggio 2021 con il titolo provvisorio Sonic Rangers, per festeggiare il 30° anniversario della serie assieme alla raccolta Sonic Origins (pubblicata il 23 giugno 2022).

Il gioco è in arrivo l'8 novembre ed è preordinabile a questi link al prezzo minimo garantito, che ci permette di risparmiare se il gioco dovesse scendere di prezzo dalla data dell'ordine a quella della spedizione:

Il nuovo platforming open world: sfreccia attraverso cinque isole ultraterrene piene di lussureggianti foreste, spumeggianti cascate e torridi paesaggi desertici e molto altro, ognuna con le sue sfide a piattaforme e i suoi segreti da scoprire.

Libertà ad alta velocità senza rivali: avventurati nelle Starfall Islands e scopri come reagiscono alla velocità di cui solo Sonic è capace. Vai dove vuoi e scopri missioni secondarie, risolvi enigmi, scala strutture colossali, vai a pesca e incontra qualche volto amico.

Una nuova avventura ricca di misteri e intrighi: calati nei panni di Sonic e viaggia per scoprire i misteriosi resti di un'antica civiltà straziata dalle orde robotiche. A guidarti ci sarà solo qualche domanda e una voce non corporea, ma tu potrai lottare per salvare i tuoi amici e gli enigmatici abitanti delle Starfall Islands da una colossale minaccia meccanizzata.