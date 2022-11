Sonic Frontiers: arriva il confronto e l'analisi tecnica delle versioni PS4, PS5 e PC

Sonic Frontiers sfreccia ad una velocità incredibile su tutte le piattaforme. Il nuovo titolo concepito e ideato da Sega è arrivato sulle console old-gen, le nuove ammiraglie di casa Sony e Microsoft, sull'ecosistema PC e su Nintendo Switch. Il successo di questo nuovo capitolo della saga è strabiliante per le avventure del porcospino blu.

Infatti, il successo riscosso da Sonic Frontiers è tale da avergli fatto raggiungere il record di utenti attivi su Steam a velocità supersonica e da assicurare un record per l'intera saga. Tenendo conto del concept rivoluzionario - non in senso assoluto, ma relativamente alle produzioni del porcospino blu - e del periodo di lancio competitivo, vista la presenza di God of War Ragnarok ad un giorno di distanza e l'imminente arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto, Sonic Frontiers è un successo videoludico.

I limiti del lavoro targato Sega sono noti a moltissimi giocatori, come raccontatovi nella nostra recensione di Sonic Frontiers, tanto da aver portato lo stesso director Morio Kishimoto a ritenere che il gioco debba fare molta strada e che sia come un playtest globale. Ciò nonostante, ad interessare parecchio è il comparto tecnico del nuovo gioco il quale, sempre con le dovute limitazioni cross-generazionali e non solo, raggiunge discreti risultati sia sulle console di vecchia generazione sia sulle ultime piattaforme PlayStation e Xbox. Come di consueto, i ragazzi di Digital Foundry hanno analizzato nel dettaglio il lavoro di Sega e Sonic Team, arrivando a delle conclusioni interessanti.

Quali sono le console di ultima generazione sulle quali conviene giocare Sonic Frontiers? La risposta è: entrambe. Le versioni PlayStation 5 ed Xbox Series X di Sonic Frontiers sono identiche sotto ogni punto di vista, almeno sulla carta. Infatti, le impostazioni grafiche e le stesse modalità di gioco - grafica e performance - mostrano gli stessi risultati tecnici, garantendo un'esperienza identica ai possessori di uno dei due hardware. Come ormai sappiamo da un paio d'anni a questa parte, la modalità grafica punterà ad una risoluzione 4K a 30 FPS, mentre la modalità prestazione verterà su un frame rate raddoppiato a 60 FPS e una risoluzione di 1080p.

Tuttavia, la modalità prestazione non offrirà un frame rate granitico in ogni situazione di gioco, seppure questo elemento non invalidi in alcun modo la qualità dell'esperienza complessiva. Inoltre, l'analisi di DF evidenzia che la modalità performance assicurerà un'esperienza migliore in generale, con un incremento di qualità in termini di risposta agli input e non solo. Per le versioni old-gen di Sonic Frontiers i risultati sono ugualmente sorprendenti: ad esempio, la versione Xbox One X del gioco gira ad una risoluzione dinamica di 1800p, a differenza della sorella maggiore Xbox Series S che punta ad una risoluzione 2K (1400p), garantendo un'immagine più rifinita sulle console di vecchia generazione ma un dettaglio del mondo di gioco superiore sulle console più recenti. Infine, le versioni PS4 e PS4 PRO puntano entrambe ad una risoluzione di 1080p, con una risoluzione più bassa rispetto a tutte le altre console che garantisce un frame rate più consistente rispetto alle controparti old-gen.