Sonic Frontiers, un nuovo artwork mostra Knuckles e gli animaletti del gioco!

Dopo che SEGA ci ha finalmente fornito dei dettagli riguardo al peso di Sonic Frontiers su Switch, un inedito artwork del prossimo titolo dedicato al riccio blu ci ha permesso di scoprire nuove informazioni sul cast di personaggi del gioco.

L'artwork in questione, svelato ufficialmente durante il Tokyo Game Show 2022, ha confermato in via definitiva che Knuckles, Tails e Amy saranno presenti in Sonic Frontiers. Ma non è tutto. L'immagine ha rivelato inoltre la presenza di misteriose creaturine rocciose chiamate Koco, dei veri e propri companion che accompagneranno il giocatore nella sua avventura, garantendogli diversi bonus legati alle statistiche e alla raccolta degli anelli dorati.



Un nuovo video di gameplay di Sonic Frontiers, anch'esso pubblicato durante la kermesse di Tokyo, ci ha fornito poi un ulteriore sguardo sulle caratteristiche del gioco, mostrandoci Sonic alle prese con nemici molto potenti e di grandi dimensioni. Il contributo anticipa anche Vandalize, il tema di chiusura del gioco.

Per i più curiosi, il nostro provato di Sonic Frontiers è l'occasione perfetta per scoprire tutti i dettagli sul nuovo videogioco targato SEGA.

Come sempre, vi ricordiamo che Sonic Frontiers uscirà l'8 novembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch e PC.