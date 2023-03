Sonic Frontiers, aspettando il DLC gratis: il riccio blu supera le 3 milioni di copie

Mentre è ormai dietro l'angolo l'uscita del primo DLC gratis di Sonic Frontiers, l'ultima avventura principale dell'iconica mascotte di SEGA continua ad accrescere il suo successo in termini commerciali, con l'opera che è riuscita ad attirare l'attenzione di tantissimi giocatori sparse per il mondo.

Nello specifico sono 3 milioni le copie vendute finora da Sonic Frontiers: a comunicare il traguardo è la stessa SEGA tramite un post su Twitter, volto a celebrare e ringraziare i giocatori per il supporto dimostrato all'opera disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. Nella nostra recensione di Sonic Frontiers abbiamo evidenziato come il gioco con protagonista il celebre porcospino blu sia in verità afflitto da alcune problematiche che non permettono di far risaltare appieno i suoi pregi, tuttavia ciò non ha impedito al gioco di far breccia nel cuore dei fan, dimostrandosi dunque un successo per la compagnia nipponica.

A questo punto non resta dunque che attendere l'arrivo dei nuovi contenuti gratuiti promessi da SEGA: il primo di questi DLC, intitolato Sights, Sound and Speed Update, sarà disponibile dal 23 marzo 2023 su tutte le piattaforme, ed è soltanto il primo di una nutrita serie di aggiornamenti programmati per l'anno in corso. E chissà, se Sonic Frontiers continuerà ad ottenere consensi, magari l'azienda giapponese potrebbe pensare ad ulteriori DLC ancora per il 2024...