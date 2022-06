Sonic Frontiers avrà un Prologo animato: chi sarà il protagonista?

Durante l'evento in streaming Sonic Central trasmesso da SEGA è stato mostrato un nuovo gameplay trailer di Sonic Frontiers, la prossima avventura principale del porcospino blu che per la prima volta abbraccerà meccaniche open world ed in arrivo entro il prossimo Natale su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Dal Sonic Central arriva anche un'altra conferma: Sonic Frontiers godrà di un corto animato che fungerà da prologo ufficiale alle vicende narrate nel gioco vero e proprio. L'evento in streaming ha però mostrato molto poco di questo cortometraggio: non è chiaro, infatti, cosa racconterà quest'anticipazione, quando sarà disponibile e su quali piattaforme, ma stando al teaser diffuso da SEGA, il Prologo promette atmosfere piuttosto cupe.

Confermata inoltre la presenza di Knuckles, che nell'immagine appare davanti ad uno dei sette Chaos Emeralds ben noti ai fan della saga. Che dunque l'iconica echidna sia il protagonista principale del Prologo? L'ipotesi non è da escludere, sebbene bisogna attendere maggiori dettagli sui contenuti del corto animato da parte di SEGA nel prossimo futuro.

La compagnia giapponese ha aspettative molto elevate per la sua nuova produzione, al punto che SEGA si aspetta grandi recensioni per Sonic Frontiers da parte della critica specializzata, nella speranza che possano dare una spinta consistente alle vendite una volta che il gioco sarà disponibile sul mercato, in una data definitiva ancora da confermare.