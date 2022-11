Sonic Frontiers, i boss si scatenano a ritmo di Gangnam Style grazie a una mod

Da poco Sonic Frontiers ha infranto i record di vendite della saga in Giappone, un grandissimo traguardo per gli sviluppatori. Ma oggi siamo qui per parlarvi di qualcosa di molto più singolare: una mod che permette ai boss del gioco di diventare degli abili ballerini.

Questa mod, denominata "Gangnam Style Giganto" e creata dall'utente Gong, permette al giocatore di affrontare un Giganto in piena febbre da Gangnam Style. Il risultato, potete vederlo voi stessi dal video in calce alla news, è assolutamente esilarante, specie se teniamo in conto che il Giganto ballerino è anche più difficile da sconfiggere a causa dei suoi spostamenti.

Ad ogni modo, Sonic Frontiers ha anche ricevuto di recente dei pacchetti di espansione ufficiali come il DLC gratuito Monster Hunter X Sonic, disponibile su tutte le piattaforme. Il suddetto pack, nato dalla collaborazione tra Capcom e Sega, ha il merito di introdurre all'interno del mondo del riccio blu una serie di oggetti e abiti ispirati al mondo dei cacciatori, ma anche un simpatico minigioco in cui Sonic sarà alle prese con speciali operazioni di cottura della carne. In occasione del lancio di questo contenuto, gli sviluppatori hanno inoltre colto l'occasione per rivelare che Sonic Frontiers riceverà in futuro tanti altri contenuti gratuiti.